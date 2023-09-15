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عربي-دولي

ماذا كشف موقع أميركي عن قدرات الصين القتالية في البحر؟

Lebanon 24
15-09-2023 | 07:15
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كشف موقع "بيزنس انسايدر" الاقتصادي الأميركي، اليوم الجمعة، عن تسريب معلومات استخباراتية أميركية، تقول إن الصين قادرة على بناء سفن قتالية بمعدل 200 ضعف ما تستطيعه الولايات المتحدة.

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ووفقاً للموقع، فقد أكد متحدث باسم البحرية الأميركية صحة المادة المسربة لقناة "فوكس نيوز ديجيتال".

وتمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم، ويمكن أن يكون لديها أسطول مكون من 440 سفينة بحلول عام 2030، وفقاً للبنتاغون.

وجاء في الموقع الأميركي، أن قدرة الصين على بناء السفن أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة، وفقاً لمعلومات استخباراتية مسربة للبحرية الأميركية.

وبحسب التسريبات، فإنّ أحواض بناء السفن الصينية لديها قدرة تزيد على 23.2 مليون طن، أي أكثر من 232 مرة أكبر من القدرة الأميركية التي تقل عن 100 ألف طن.

وبذلت الصين جهوداً حثيثة لتعزيز قدراتها البحرية، وفقاً للموقع الأميركي، إلى أن ضم أسطولها أكثر من 355 سفينة.

ويتوقع تقرير البنتاغون السنوي لعام 2022 حول التطوير العسكري الصيني، أن الأسطول الصيني سينمو إلى 400 سفينة بحلول عام 2025 و440 سفينة بحلول عام 2030.

وبالمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة أسطولاً أصغر يتكون من 296 سفينة، وفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. (الميادين نت)
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