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عربي-دولي

جريمة مروّعة وسط الشارع... الشاب ابراهيم طُعن حتّى الموت وهذه تفاصيل الحادثة المؤلمة

Lebanon 24
15-09-2023 | 14:00
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طلب منه سيجارة، فرد عليه قائلا "لا أدخن"، جواب بسيط كان كفيلاً بمقتل شاب سوري لم يكمل الـ 22 من عمره، طعناً بالسكاكين وسط الشارع في مدينة إزمير التركية.

وبحسب رواية عائلة الضحية الذي يدعى إبراهيم دلّي حسن، والذي يتحدر من حلب، قام رجل تركيّ بطعن الشاب بالسكّين عدّة طعنات، عندما كان يتجوّل في منطقة السنجاك بولاية إزمير برفقة صديقه.
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وعلى إثرها تمّ نقله إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة لاحقاً بعد أيام رغم محاولات إنقاذه.

وأكّدت عائلة الضحية عدم وجود أي معرفة مسبقة بين نجلها والقاتل التركي، مشددة على أن الأخير طلب منه سيجارة، لكنه رد عليه بأنّه غير مدخّن.

فقام التركي الذي كان رفقة رجلٍ آخر بطعنه عدّة طعنات، الأمر الذي أكّده شهود عيان أتراك أيضاً. (العربية)
 

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