جريمة تقشعر لها الأبدان... مسنّ قتل طفلي جاره بمساعدة نجله

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في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، أقدم مسن مصري على قتل طفلي جاره بدافع صادم ألا وهو لعبهما في الشارع أمام منزله ما يتسبب في إزعاجه.ووفق سجلات مديرية أمن الشرقية، فقد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا من عامل يدعى السيد حسن، باحتفاء طفليه رحيم (6 سنوات) وإسلام (5 سنوات)، بعد خروجهما للعب أمام المنزل.وبعد مرور أسبوع، عثر الأهالي على جثتي الطفلين يحتضنان بعضهما، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وعقب انتشالهما من المياه، تم التعرف عليهما من قبل أهلهما.وبيّنت تحريات أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الجريمة المروعة كل من محمد 65 سنة، ونجله خالد 33 سنة، وأن المتهم الأول استدرج الطفلين وانقض عليهما خنقًا حتى فارقا الحياة.