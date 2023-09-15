Advertisement

عربي-دولي

جريمة تقشعر لها الأبدان... مسنّ قتل طفلي جاره بمساعدة نجله

Lebanon 24
15-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1107764-638303830211688190.jpg
Doc-P-1107764-638303830211688190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، أقدم مسن مصري على قتل طفلي جاره بدافع صادم ألا وهو لعبهما في الشارع أمام منزله ما يتسبب في إزعاجه.

ووفق سجلات مديرية أمن الشرقية، فقد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا من عامل يدعى السيد حسن، باحتفاء طفليه رحيم (6 سنوات) وإسلام (5 سنوات)، بعد خروجهما للعب أمام المنزل.
Advertisement

وبعد مرور أسبوع، عثر الأهالي على جثتي الطفلين يحتضنان بعضهما، في حالة تحلل بمياه ترعة كفر أبو نجم بمركز أبو حماد، وعقب انتشالهما من المياه، تم التعرف عليهما من قبل أهلهما.

وبيّنت تحريات أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الجريمة المروعة كل من محمد 65 سنة، ونجله خالد 33 سنة، وأن المتهم الأول استدرج الطفلين وانقض عليهما خنقًا حتى فارقا الحياة.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-09-15
18:30 | 2023-09-15
17:11 | 2023-09-15
16:59 | 2023-09-15
16:30 | 2023-09-15
16:24 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24