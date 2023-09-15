الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود صباح اليوم الجمعة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت سفينة "أسكولد" التابعة لأسطول البحر الأسود زورقا أوكرانيا مسيرا صباح اليوم الجمعة".وصباح أمس الخميس، دمرت الدفاعات الروسية 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت مهاجمة سفينة "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي. (روسيا اليوم)