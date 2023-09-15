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الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود

Lebanon 24
15-09-2023 | 07:02
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورق أوكراني مسيّر في البحر الأسود صباح اليوم الجمعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت سفينة "أسكولد" التابعة لأسطول البحر الأسود زورقا أوكرانيا مسيرا صباح اليوم الجمعة".
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وصباح أمس الخميس، دمرت الدفاعات الروسية 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت مهاجمة سفينة "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي. (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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