Advertisement

عربي-دولي

ترامب: الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابي رئيسا للبلاد

Lebanon 24
15-09-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1107790-638303875341799491.jpg
Doc-P-1107790-638303875341799491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يعاد انتخابه رئيسا العام المقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية.

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأميركية ميغين كيلي: "إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى".
Advertisement

وأضاف أن الولايات المتحدة "تسير نحو الجحيم" أثناء رئاسة جو بايدن. وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه قال: "لا يثير ذلك أي قلق لديي، لأنني أقاتل من أجل البلاد والناس".

ويواجه ترامب أكثر من 90 تهمة في 4 قضايا جنائية، بما في ذلك محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالحه.

ويصر ترامب على براءته ووصف ملاحقته الجنائية بأنها محاولة لعرقلة الحملة الانتخابية، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يتعرض له ترامب، بالاضطهاد لأسباب سياسية. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-09-15
14:00 | 2023-09-15
13:30 | 2023-09-15
13:00 | 2023-09-15
13:00 | 2023-09-15
12:46 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24