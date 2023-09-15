حصيلة قتلى عاصفة "دانيال"... كم أصبح عداد الضحايا؟

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قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن أكثر من 38640 شخصا نزحوا في المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب العاصفة دانيال.وأضافت المنظمة على موقعها على الإنترنت "أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، وتم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفق مصادر منظمة الصحة العالمية".من جانبه، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن حجم الكارثة في ليبيا الناتجة عن انهيار سدين وجسور بتأثير عاصفة وأمطار غزيرة، لا زال مجهولا. (سكاي نيوز)