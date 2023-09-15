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عربي-دولي

حادثة مرعبة في مطار... العثور على جثة بين عجلات طائرة!

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:20
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عُثر على جثة رجل في إحدى الفجوات المخصصة لعجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، بعد هبوطها في مطار إسطنبول، قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الطائرة أُخضعت لأعمال صيانة دورية فور هبوطها، ليتفاجأ العمال بعثورهم على جثة رجل من أصل أفريقي داخل حجرة العجلات.
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وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية أن يكون الضحية قد تسلل إلى الطائرة قبل توجهها إلى غامبيا في العاشر من أيلول الجاري. (الجزيرة)
 
 
 

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