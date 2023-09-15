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إقتصاد

دولة عربية على موعد مع أرباح قياسية من زيت الزيتون

Lebanon 24
15-09-2023 | 13:00
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حقق بلد عربي نموا في حجم صادراته من زيت الزيتون، خلال 10 أشهر، بنسبة 54.07%، بزيادة قدرها 1.88%، مقارنة بـ10 أشهر في الموسم السابق.
وأظهرت بيانات صادرة عن "المرصد الوطني للفلاحة التونسي"، أن حجم الصادرات، خلال 10 أشهر بداية من تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية آب الماضي، اقتربت من 175.67 ألف طن من زيت الزيتون، وبنمو 1.88 في المئة، مقارنة بـ 10 أشهر في الموسم السابق، بحسب المرصد.
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ورافق هذه الارتفاع، زيادة في أسعار زيت الزيتون التونسي، في الأسواق الخارجية بنسبة 51.25 في المئة، وارتفعت أسعار زيت الزيتون المعلب التونسي بالأسواق الخارجية بنسبة 36.7 في المئة.

وأعلنت الممثلة عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، درصاف بن أحمد، أن الإنتاج توزع بين 23% في الشمال و17% في الساحل و35 % في الوسط الغربي و25 % في الجنوب ونحو 55% متأتي من القطاع المروي، ورجحت المسؤولة، أن تبلغ مساهمة ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إلى 32 % من الإنتاج الوطني و53 % من الإنتاج المروي.
وأرجعت المسؤولة هذا التحسن، إلى الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة بالزيتون، لعام 2022-2023، ومداواة ما يقارب من 727 ألف غرسة زيتون، موزعة بين 570 ألف أصل ضد ذبابة الزيتون و157 ألف أصل ضد الجيل الثمري. (سبوتنيك)

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