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صحيفة: انقلاب جديد قد يحدث في النيجر

Lebanon 24
15-09-2023 | 11:00
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توقعت صحيفة New York Times حدوث انقلاب جديد في النيجر العام المقبل.
وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين غربيين ونيجريين أنه ليس لدى الجنرالات الذين استولوا على السلطة في البلاد موقف مشترك حول استراتيجية الإدارة.
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وأضافت: "على الأرجح سيحدث انقلاب جديد في النيجر العام المقبل". وفي الوقت ذاته أكدت الصحيفة أن العديد من سكان عاصمة النيجر مدينة نيامي سيدافعون عن المتمردين وخاصة في حال تدخل دول أخرى.

وأعلن جيش النيجر في نهاية تموز الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم.

وأدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب.

وفي اب الماضي وافقت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على خطة للتدخل العسكري في النيجر. (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
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