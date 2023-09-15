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عربي-دولي

معلومات جديدة.. إيلون ماسك يرفض الإجابة عن أسئلة "الهجوم الضخم" في أوكرانيا

Lebanon 24
15-09-2023 | 09:09
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رفض الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرد على أسئلة متعلقة بهجوم أوكراني ضخم كان ينوي استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي قبل نحو عام.

لكن أوكرانيا، وبعد مرور عام تقريبا على موعد الهجوم الأول الذي تقول إن إيلون ماسك أفشله، شنت هجوما جديدا على مقر قيادة أسطول البحر الأسود للبحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، الثلاثاء الماضي.
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وأسفر الهجوم عن تدمير غواصة وقطعة بحرية، ويعتقد أنه أكبر هجوم أوكراني على هدف بحري روسي منذ اندلاع القتال.

وذكرت تقارير صحفية أن كييف استخدمت صواريخ "ستروم شدو" الموجهة (عاصفة الظل) البريطانية في الهجوم.

وعادت المسألة إلى السطح مع ظهور معلومات جديدة تشير إلى قرار أصدره ماسك يمنع الهجوم الأوكراني قبل عام. 

وطرحت شبكة "سكاي نيوز" على إيلون ماسك أسئلة بشأن اتهامات تلاحقه بأنه أحبط الهجوم.

ويتهم أوكرانيون ماسك بأنه ساعد روسيا عبر حجم خدمة الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها.

وخططت القوات الأوكرانية لاستخدام أقمار "ستارلينك "الاصطناعية لتنفيذ هجوم على قاعدة بحرية روسية في سبتمبر الماضي، لكن ماسك لم يسمح بذلك.

 وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على شبكة "ستارلينك"، التي يملكها الملياردير الأميركي، منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وظهرت تفاصيل هذا الحجب في سيرة جديدة لإيلون ماسك.

وكانت السفن الروسية التي يصبو الأوكرانيون إلى ضربها متمركزة في قاعدة سيفاستوبول.

وقال ماسك: "إذا وافقت على طلبهم فإن شركة "سبيكس إكس" (المسؤولة عن "ستارلينك ") متواطئة بشكل كبير في أعمال الحرب وتصعد الصراع".
 
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