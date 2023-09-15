لحظات مرعبة لأشخاص يصرخون... مياه "دانيال" حاصرتهم داخل مبنى ومصيرهم غير معروف (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات رعب عاشها ليبيون بعدما علقوا في مبنى خلال اجتياح الفيضانات مدينة درنة المنكوبة.واحتجز السكان في الطابق السابع من مبنى "برج الشاطئ" في مدينة درنة، بعدما ارتفع منسوب المياه ووصل إلى الدور الثالث منها.كما وثق الفيديو أصوات أشخاص عالقين وخائفين، يصرخون مستغيثين.ولم يُعرف إذا ما كان العالقون في المبنى قد نجوا بأرواحهم أم لاء. (العربية)