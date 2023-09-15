هل يسبب لقاح كورونا الإيدز فعلا؟





في أحد المنشورات الذي ظهر على مدونة في منصة "إكس" كتب الناشر ما نصه: "تثبت الدراسة أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا يسبب متلازمة فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال".

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يشير المنشور إلى أن الدراسة نُشرت في آب في مجلة "Frontiers in Immunology" العلمية السويسرية.



وجاء في المنشور أيضا: "أخيرا، لدينا تأكيد علمي على أن التطعيم ضد كوفيد-19 يسبب انخفاضا ملحوظا في المناعة ضد مسببات الأمراض كالفيروسات والبكتيريا والفطريات وهي حالة تعرف باسم الإيدز الناجم عن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية". تزعم منشورات ظهرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن دراسة جديدة أثبتت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تسبب ما يعرف بمتلازمة نقص المناعة المكتسب "الإيدز".في أحد المنشورات الذي ظهر على مدونة في منصة "إكس" كتب الناشر ما نصه: "تثبت الدراسة أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا يسبب متلازمة فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال".يشير المنشور إلى أن الدراسة نُشرت في آب في مجلة "Frontiers in Immunology" العلمية السويسرية.وجاء في المنشور أيضا: "أخيرا، لدينا تأكيد علمي على أن التطعيم ضد كوفيد-19 يسبب انخفاضا ملحوظا في المناعة ضد مسببات الأمراض كالفيروسات والبكتيريا والفطريات وهي حالة تعرف باسم الإيدز الناجم عن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية".

لكن تحقيقا أجرته وكالة "أسوشيتد برس" وتحدثت خلاله مع مؤلفي الدراسة وخبير مستقل خلص إلى أن نتائج هذه الدراسة تم تحريفها.



وأشار المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في أستراليا أندريس نوي إلى أن مؤلفي الدراسة أصدروا بيانا للرد على مثل هذه الادعاءات.



وجاء في البيان: "لقد تم لفت انتباهنا إلى أن دراستنا المنشورة مؤخرا يتم إساءة تفسيرها وإساءة استخدامها للادعاء بأن لقاحات كوفيد-19 خطيرة".



وأضاف أن "البحث لا يقدم أي دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ضارة بجهاز المناعة لدى الأطفال أو البالغين، ومن غير الصحيح الإشارة إلى أن نتائج دراستنا تظهر أن لقاحات كوفيد-19 تثبط جهاز المناعة".



وأوضح الباحثون أن الدراسة فحصت عينات دم من الأطفال بعد شهر وستة أشهر من تلقي لقاح فايزر، ولاحظت تغيرات في ما يعرف بـ "إنتاج السيتوكين" بواسطة الخلايا المناعية عند مواجهة مسببات الأمراض المختلفة.



ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن مثل هذه الاستجابات "ليست سوى جانب واحد من الاستجابة المناعية المشتركة للجسم ولا نعرف إلى متى تستمر".



ولم تبحث الدراسة في ما تعنيه هذه المتغيرات على أرض الواقع أو تحدد ما إذا كانت ضارة أو مفيدة. (الحرة)