27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يسبب لقاح كورونا الإيدز فعلا؟
Lebanon 24
15-09-2023
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزعم منشورات ظهرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن دراسة جديدة أثبتت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تسبب ما يعرف بمتلازمة نقص المناعة المكتسب "الإيدز".
في أحد المنشورات الذي ظهر على مدونة في منصة "إكس" كتب الناشر ما نصه: "تثبت الدراسة أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا يسبب متلازمة فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال".
Advertisement
يشير المنشور إلى أن الدراسة نُشرت في آب في مجلة "Frontiers in Immunology" العلمية السويسرية.
وجاء في المنشور أيضا: "أخيرا، لدينا تأكيد علمي على أن التطعيم ضد كوفيد-19 يسبب انخفاضا ملحوظا في المناعة ضد مسببات الأمراض كالفيروسات والبكتيريا والفطريات وهي حالة تعرف باسم الإيدز الناجم عن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية".
لكن تحقيقا أجرته وكالة "أسوشيتد برس" وتحدثت خلاله مع مؤلفي الدراسة وخبير مستقل خلص إلى أن نتائج هذه الدراسة تم تحريفها.
وأشار المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في أستراليا أندريس نوي إلى أن مؤلفي الدراسة أصدروا بيانا للرد على مثل هذه الادعاءات.
وجاء في البيان: "لقد تم لفت انتباهنا إلى أن دراستنا المنشورة مؤخرا يتم إساءة تفسيرها وإساءة استخدامها للادعاء بأن لقاحات كوفيد-19 خطيرة".
وأضاف أن "البحث لا يقدم أي دليل يشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 ضارة بجهاز المناعة لدى الأطفال أو البالغين، ومن غير الصحيح الإشارة إلى أن نتائج دراستنا تظهر أن لقاحات كوفيد-19 تثبط جهاز المناعة".
وأوضح الباحثون أن الدراسة فحصت عينات دم من الأطفال بعد شهر وستة أشهر من تلقي لقاح فايزر، ولاحظت تغيرات في ما يعرف بـ "إنتاج السيتوكين" بواسطة الخلايا المناعية عند مواجهة مسببات الأمراض المختلفة.
ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن مثل هذه الاستجابات "ليست سوى جانب واحد من الاستجابة المناعية المشتركة للجسم ولا نعرف إلى متى تستمر".
ولم تبحث الدراسة في ما تعنيه هذه المتغيرات على أرض الواقع أو تحدد ما إذا كانت ضارة أو مفيدة. (الحرة)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
Lebanon 24
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
15:30 | 2023-09-14
14/09/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
00:40 | 2023-09-15
15/09/2023 12:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
01:18 | 2023-09-15
15/09/2023 01:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
01:30 | 2023-09-15
15/09/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
08:00 | 2023-09-15
15/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2023-09-15
جريمة مروّعة وسط الشارع... الشاب ابراهيم طُعن حتّى الموت وهذه تفاصيل الحادثة المؤلمة
14:00 | 2023-09-15
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
13:30 | 2023-09-15
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينتين أجنبيتين في الخليج
13:00 | 2023-09-15
بعد 30 عاماً من توقيعها.. 7 أزمات راكمتها "اتفاقية أوسلو" على الفلسطينيين
13:00 | 2023-09-15
دولة عربية على موعد مع أرباح قياسية من زيت الزيتون
12:46 | 2023-09-15
ماكرون: سفيرنا محتجز كرهينة بالنيجر.. وهذا طعامه
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
15/09/2023 21:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
15/09/2023 21:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
15/09/2023 21:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24