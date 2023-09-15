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عربي-دولي

قد تؤثر سلباً على حياة الآلاف.. تنبيه دولي من فيضانات "مفاجئة" في اليمن

Lebanon 24
15-09-2023 | 11:22
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توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، الجمعة، أن تشهد بعض المناطق الداخلية في اليمن فيضانات مفاجئة خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلباً على حياة الآلاف.

وأشارت "الفاو" إلى أن البلاد ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تسبب فيضانات مفاجأة في حوض وادي زبيد، الممتد بمحافظتي إب والحديدة.
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وأوضحت أنه من المتوقع أيضاً أن تتعرض الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور على الحدود بين محافظتي حجة والمحويت لتلك الفيضانات.

وشهد اليمن خلال السنة الأخيرة تساقطاً مطرياً مرتفعاً مقارنة بالسنوات الماضية، تسبب في سيول جرفت مخيمات الإيواء في مأرب وعدة محافظات كما تسببت في تلف المحاصيل الزراعية. (سكاي نيوز عربية) 
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