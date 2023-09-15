الخارجية الروسية تعلق على التهديدات الأوكرانية للصحافيين الروس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن غضب وانزعاج موسكو من مظهر آخر من مظاهر الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، الذي أقدم على توجيه تهديدات بالقتل للصحافيين الروس.

Advertisement

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرب روسيا عن غضبها حيال مظهر آخر للجوهر الإرهابي لنظام كييف، الذي ينشر، بالتواطؤ مع رعاته الغربيين، تهديدات بالقتل ضد صحافيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس".وأشارت وزارة الخارجية إلى أن روسيا "ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة الأطراف المعنية على مثل هذه الهجمات التي يشنها نظام كييف، والتي تعتبر شائنة في قسوتها واستهتارها". (روسيا اليوم)