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عربي-دولي

ماكرون: سفيرنا محتجز كرهينة بالنيجر.. وهذا طعامه

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:46
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".
 
وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفا أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز "يمنعون عن هؤلاء الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".
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ويوم الثلاثاء، كشفت باريس أن مسؤولا فرنسيا احتجز في النيجر الجمعة الماضي، وطلبت "الإفراج الفوري" عنه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ستيفان جوليان الذي أوقف هو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة، وكان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية في أيلول، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.
 
وأضافت الوزارة أن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه. (العربية) 
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