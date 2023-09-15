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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينتين أجنبيتين في الخليج

Lebanon 24
15-09-2023 | 13:30
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أعلن نائب قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي عن احتجاز سفينتين أجنبيتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج.
 
وأوضح الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي تفاصيل توقيف السفينتين الأجنبيتين اللتين تحملان وقودا مهربا، فقال "إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ترصد بيقظة ودقة كل التحركات غير القانونية التي تقوم بها السفن التجارية والعسكرية الآتية من خارج الإقليم، وتبادر الى تنفيذ مهمتها باقتدار".
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وأكد الأدميرال الإيراني احتجاز الحرس الثوري ناقلتي النفط اللتين تحملان الوقود المهرب، إحداهما تحت علم بنما والأخرى تحت علم تنزانيا، وتتخذان الاسمين التجاريين "ستيفن" و"كرون".

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين، وبعد الرصد الاستخباراتي، وبأمر قضائي، قامت قوات المنطقة الثالثة التابعة لبحرية الحرس الثوري في ميناء ماهشهر وشمال الخليج، باحتجاز سفينتين كانتا تبادران بصورة منظمة إلى تهريب وقود إيراني في الخليج".

وأردف الأدميرال الثاني محمد شريف شير علي: "مقاتلو المنطقة البحرية الثالثة التابعة للحرس الثوري، وفي ظل السيطرة واليقظة والسلوك المهني والتحذير الحازم لجميع القوى الأجنبية الحاضرة في المنطقة، قاموا بتوقيف السفينتين المخالفتين باقتدار، واقتيادهما الى ميناء ماهشهر وقاعدة أروند، وتم تسليم ملاحيهما البالغ عددهم 37 شخصا للسلطات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية". (روسيا اليوم) 
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