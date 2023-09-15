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عربي-دولي

موسكو تدين رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في انتهاك "الاتفاق النووي الإيراني"

Lebanon 24
15-09-2023 | 15:00
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حثّت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الشركاء الأوروبيين بالاتفاق النووي الإيراني بريطانيا وألمانيا وفرنسا على إعادة النظر في المسار المدمر الذي يتبعونه فوراً.

وأعلنت زاخاروفا أن موسكو تحث المشاركين الأوروبيين بريطانيا وألمانيا وفرنسا في "النووي الإيراني" على ضرورة إعادة النظر فوراً في المسار المدمر الذي يسلكونه، وعبّرت عن إدانة رغبتهم في الانتهاك المتعمد لمتطلبات "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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يُشار إلى أن تعليق زاخاروفا جاء في سياق التعليق على تصريح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن خطط الدول تلك لاتخاذ خطوات تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص اتفاق إيران النووي.
 
وأضافت زاخاروفا: "ندين بشدة رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا في انتهاك متطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بصورة متعمدة. وفي حال تحقّقت نواياهم، فسوف يوجه ذلك ضربة قاصمة لآفاق إحياء الاتفاق النووي".

وأردفت قائلة: "لا أود الاعتقاد أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي الهجمات الأوروبية بالضبط في الوقت الذي ظهرت فيه بعض نقاط البداية الصحيحة لتكثيف الجهود من أجل إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة والتي نتجت عن التقدم في الحوار غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة". (روسيا اليوم) 
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