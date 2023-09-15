رئيس الوزراء الهنغاري: لطالما كانت الحبوب الأوكرانية منتجا تجاريا أميركيا

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صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن ما يسمى بـ"الحبوب الأوكرانية" ما هي إلا منتج تجاري أميركي منذ فترة طويلة، حيث أنها تزرع في أراض مملوكة لشركات أميركية.وفي حديثه لراديو "كوسوث"، أشار رئيس الوزراء إلى أن بروكسل لا ترغب بعد في تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى الدول الحدودية لأنها تدافع عن المصالح الأميركية من خلال عدم تمديد الحظر على واردات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا.وقال أوربان: "بروكسل ببساطة ليست مستعدة للوقوف إلى جانب الدول الأعضاء والأوروبيين، ولكنها تدافع عن مصالح مختلفة تماما، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الحبوب التي هي ليست لا أوروبية، ولا رومانية، ولا هنغارية، ولا سلوفاكية، بل أميركية".ووفقا له، فإن "ما نسميه الحبوب الأوكرانية لم تعد، بالطبع، أوكرانية، بل هي منتج تجاري يزرع على أراض يمتلكها الأميركيون". (روسيا اليوم)