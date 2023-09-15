بولندا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة، كأنه رد على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.



وصرح رئيس الوزراء مورافيتسكي بذلك خلال لقاء مع الناخبين، مشيرا إلى أنه "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية"... وأردف قائلا: "لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل".

Advertisement

وأضاف مورافيتسكي مؤكدا أنه سيتم تمديد الحظر ابتداء من منتصف هذه الليلة.



يُشار إلى أن المفوضية الاوروبية أعلنت اليوم الجمعة 15 أيلول، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها. (روسيا اليوم)