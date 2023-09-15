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عربي-دولي

بولندا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
15-09-2023 | 16:30
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أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة، كأنه رد على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.

وصرح رئيس الوزراء مورافيتسكي بذلك خلال لقاء مع الناخبين، مشيرا إلى أنه "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية"... وأردف قائلا: "لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل".
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وأضاف مورافيتسكي مؤكدا أنه سيتم تمديد الحظر ابتداء من منتصف هذه الليلة.

يُشار إلى أن المفوضية الاوروبية أعلنت اليوم الجمعة 15 أيلول، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها. (روسيا اليوم) 
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