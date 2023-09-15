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ماكرون: العسكريون في النيجر يحتجزون السفير الفرنسي

Lebanon 24
15-09-2023 | 17:11
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي لدى النيجر محتجز لدى العسكريين الذين يحكمون البلد، من الانقلاب أواخر تموز الماضي، مشيراً إلى الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".
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وقال قال ماكرون في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".
وأضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية".
ولفت إلى أن السفير سيلفان إيتيه "لم يعد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه".
لدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون: "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدث معه كل يوم".
ولا تزال فرنسا تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر.
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