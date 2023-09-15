بايدن سيلتقي دا سيلفا ونتنياهو وزيلينسكي الأسبوع المقبل

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع الأسبوع المقبل مع عدد من زعماء العالم وسيكون من بينهم رؤساء خمس دول بآسيا الوسطى والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.كما سيجتمع بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن بايدن سيبحث مجموعة من القضايا منها تغيّر المناخ والحرب في أوكرانيا والأمن. جاء هذا ضمن تصريح أدلى به سوليفان لصحفيين اليوم الجمعة قبل اجتماعات زعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.