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عربي-دولي

بعد أشهر من الغياب.. جنرال "يوم القيامة" الروسي يظهر في بلد عربي! (صور)

Lebanon 24
15-09-2023 | 23:26
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بعد أشهر من الغياب، عاود الجنرال سيرغي سوروفيكين، أحد أبرز قادة الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أُعفي من مهامه بسبب ارتباطاته بمجموعة فاغنر، الظهور خلال زيارة رسمية للجزائر.

وقالت الوكالة الفرنسية إنه أمكن مشاهدة سوروفيكين في صور نشرها مسجد ابن باديس بوهران (غرب الجزائر) الثلاثاء الماضي وأعاد نشرها الإعلام الروسي أمس الجمعة، وهو يرتدي زيا بنيا فاتح اللون بدون أي شارات عسكرية وبجانبه ضباط روس بالبزة العسكرية مع إمام المسجد الشيخ أبو عبد الله زبار.
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وأرفقت الصور بتعليق "زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس وكان في استقبالهم السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف والسيد إمام الجامع الرئيسي".

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الزيارة والهدف منها، كما أن موسكو لم تتحدث عنها بتاتا.

وكثُرت التكهنات حول مصير سيرغي سوروفيكين منذ اختفائه بعد التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية في موسكو في حزيران.
 
 
 
 
سوروفيكين في سطور
وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الجنرال سوروفيكين أُعفي من منصبه كقائد للقوات الجوية والفضائية في أغسطس، بعد شهرين من تمرد مجموعة فاغنر التي جمعته بها صلات وثيقة لكنه لم يدعمها.

خلال تمرد مجموعة فاغنر الذي استمر 24 ساعة وهز السلطة الروسية، دعا سوروفيكين المتمردين إلى "التوقف" والعودة إلى ثكناتهم "قبل فوات الأوان". لكن الجنرال كان مع ذلك يعتبر مقرباً من قائد فاغنر يفغيني بريغوجين الذي قتل في حادث تحطم طائرة في آب الماضي.

ويعد سوروفيكين من القادة العسكريين الأساسيين في الحرب الأوكرانية. كما تولى مهاما في العديد من الحروب التي خاضتها موسكو، بدءا بالاجتياح السوفياتي لأفغانستان والحرب الثانية في الشيشان، مرورا بالعمليات العسكرية الروسية في سوريا عام 2015.(سكاي نيوز)

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