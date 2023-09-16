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عربي-دولي
"خطوة مهمة نحو السلام".. أميركا ترحب بدعوة السعودية لوفد من صنعاء للمحادثات في الرياض
Lebanon 24
16-09-2023
|
00:19
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترحيبها بدعوة السعودية لوفد من صنعاء لإجراء محادثات في الرياض، واصفة ذلك بأنه "خطوة مهمة نحو السلام".
وكانت قد وجهت السعودية الدعوة إلى الوفد لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناءً على المبادرة السعودية التي أعلنت في آذار2021.
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وقالت وكالة الأنباء السعودية يةم الخميس إن المملكة تريد مواصلة جهودها وجهود سلطنة عمان من أجل "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية".
وكانت قد رحبت الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وجددت الحكومة في بيان لها أمس الجمعة، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.(سكاي ينوز)
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