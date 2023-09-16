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عربي-دولي

موسكو مستعدة لتمديد اتفاق الرحلات الفضائية المشتركة مع واشنطن

Lebanon 24
16-09-2023 | 00:59
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قال رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» يوري بوريسوف، يوم أمس (الجمعة)، إنه لا يزال على استعداد لتمديد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رحلات فضائية مشتركة إلى محطة الفضاء الدولية.

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ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن بوريسوف قوله، إنه يجري حالياً إعداد اتفاق جديد للسماح بمواصلة الرحلات المشتركة حتى عامي 2024 و2025.

وكانت موسكو قد قالت في وقت سابق إنها ستتوقف عن التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من الأماكن القليلة التي لا تزال الدولتان تعملان معاً فيها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى سبيل المثال، بدأت رائدة الفضاء الأميركية لورال أوهارا، الجمعة، مهمتها إلى الفضاء على متن كبسولة سويوز إلى جانب نظيريها الروسيين أوليج كونونينكو، ونيولاي تشوب.

كما تنقل مكوكات الفضاء الأميركية رواد فضاء روس كجزء من الاتفاق. (الشرق الاوسط)
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