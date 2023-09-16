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عربي-دولي

إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة روسية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-09-2023 | 01:09
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، ان الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوغا وتفير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في ليل 16 أيلول، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
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وأضافت "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقتي كالوغا وتفير"، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

تدمير 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك

من ناحية ثانية، دمرت المدفعية الروسية للمجموعة "الجنوبية" المشاركة في العملية الخاصة 9 مركبات عسكرية أوكرانية في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، بحسب ما ذكر رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي.(سكاي نيوز)



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