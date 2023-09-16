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عربي-دولي

سادس زيارة خارج السودان منذ بدء الصراع... البرهان يتوجه إلى أوغندا

Lebanon 24
16-09-2023 | 02:36
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توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح السبت، إلى جمهورية أوغندا، فى زيارة رسمية. 

وغادر رئيس مجلس السيادة من مطار بورتسودان الدولي، وكان في وداعه الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من الوزراء.
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وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إن البرهان سيجري، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 


ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وهذه سادس زيارة للبرهان خارج السودان، منذ بدء الصراع في البلاد، منتصف أبريل الماضي.

وزار البرهان، خلال الفترة الماضية، كل من تركيا وإريتريا وقطر ومصر وجنوب السودان.

الحرب مستمرة
 
 
يستمر الصراع الدائر في السودان منذ أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
 
منذ اندلاعه، حصد الصراع نحو 7500 قتيل، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، التي ترجح، مع غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.
 
أدت المعارك التي خلفت ما يقارب 5 ملايين نازح ولاجئ، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
حذرت قوى الحرية والتغيير، الجمعة، طرفي الصراع في السودان من مغبة تشكيل حكومتين في المناطق التي يسيطران عليها، قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى تفتيت البلاد. (سكاي نيوز)
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