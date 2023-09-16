29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.. والصليب الأحمر يعلن استعداده للوساطة
Lebanon 24
16-09-2023
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو بوريس ميشيل، استعداد الصليب الأحمر للوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى إذا طلب الطرفان ذلك.
وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، ونبحث قضايا مختلفة بينها مسألة الأسرى والمفقودين، وحماية المدنيين. ولا تشارك اللجنة الدولية في تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد، ووسيط، إذا طلب منا ذلك".
Advertisement
وعقدت موسكالكوفا اجتماعا مع ميشيل وموظفيه مؤخرا تمت خلاله مناقشة قضايا زيارة السجناء، وتبادل المعلومات حول مساعدة المدنيين الذين يرغبون في لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا وروسيا. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
08:00 | 2023-09-15
15/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
14:00 | 2023-09-15
15/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه
Lebanon 24
الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه
06:57 | 2023-09-15
15/09/2023 06:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كميل أبي خليل: "بشوف حالي بمصاهرة عاصي الحلاني" (فيديو)
Lebanon 24
كميل أبي خليل: "بشوف حالي بمصاهرة عاصي الحلاني" (فيديو)
06:40 | 2023-09-15
15/09/2023 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ظهرت بمشاهد حميمة على البحر مع شاب.. سينتيا خليفة بصور جريئة جدا
Lebanon 24
بعدما ظهرت بمشاهد حميمة على البحر مع شاب.. سينتيا خليفة بصور جريئة جدا
07:45 | 2023-09-15
15/09/2023 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:34 | 2023-09-16
خلال أيّام.. ما حقيقة إقتراب عاصفة "التنين" من هذه الدولة العربيّة؟
06:15 | 2023-09-16
زلزال ضرب جزراً تقع في منطقة حزام النار... كم بلغت قوّته؟
06:10 | 2023-09-16
آخر خبرٍ يهمُّكم عن سعر الذهب.. كم بلغ؟
05:58 | 2023-09-16
بينهم أميركيّة.. 3 رواد فضاء يصلون إلى محطّة الفضاء الدوليّة
05:32 | 2023-09-16
خوفاً من تجسسها.. قمة "للذكاء" في بريطانيا دون الصين
05:12 | 2023-09-16
أقمار صناعية تكشف... هكذا حرّك زلزال المغرب الكارثي الأرض (صور)
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
16/09/2023 13:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
16/09/2023 13:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
16/09/2023 13:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24