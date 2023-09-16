رقمٌ يكشف.. كم بلغ عدد اليهود في فلسطين والعالم؟

أفادت "الوكالة اليهوديّة" بأنّ نسبة اليهود في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة بلغت حوالى 46% من إجمالي عددهم في العالم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

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وأشارت الوكالة إلى أنَّ عدد اليهود الموزعين في العالم حالياً يُقدّر بحوالى 15.7 مليون شخص، لافتة إلى أنَّ العدد إزداد 100 ألف نسمة مقارنةً بالعام الماضي.

وأوضحت الوكالة في تقريرٍ بمناسبة "رأس السنة العبرية" أن عدد اليهود في الأراضي الفلسطينية بلغ نحو 7.2 مليون نسمة، بينما يعيش نحو 8.5 مليون يهوديّ خارجها، منهم نحو 6.3 مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركيّة.