رقمٌ يكشف.. كم بلغ عدد اليهود في فلسطين والعالم؟

أفادت "الوكالة اليهوديّة" بأنّ نسبة اليهود في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة بلغت حوالى 46% من إجمالي عددهم في العالم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأشارت الوكالة إلى أنَّ عدد اليهود الموزعين في العالم حالياً يُقدّر بحوالى 15.7 مليون شخص، لافتة إلى أنَّ العدد إزداد 100 ألف نسمة مقارنةً بالعام الماضي.
وأوضحت الوكالة في تقريرٍ بمناسبة "رأس السنة العبرية" أن عدد اليهود في الأراضي الفلسطينية بلغ نحو 7.2 مليون نسمة، بينما يعيش نحو 8.5 مليون يهوديّ خارجها، منهم نحو 6.3 مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركيّة.
وبينت أن هذه التقديرات تشمل كل من "يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين، ولا يحملون أي هوية دينية أخرى"، مضيفة أن الأرقام "لا تشمل الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود جزئياً".
كذلك، ذكرَت الوكالة أنها "ستواصل العمل مع شركائها في المنظمة الصهيونية العالمية والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية والمؤسسات اليهودية، من أجل المُستقبل المشترك للشعب اليهودي بكامله". (عربي21)