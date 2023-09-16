Advertisement

عربي-دولي

رقمٌ يكشف.. كم بلغ عدد اليهود في فلسطين والعالم؟

Lebanon 24
16-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1108005-638304579817059647.jpg
Doc-P-1108005-638304579817059647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة اليهوديّة" بأنّ نسبة اليهود في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة بلغت حوالى 46% من إجمالي عددهم في العالم، وذلك وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول". 
Advertisement
 
وأشارت الوكالة إلى أنَّ عدد اليهود الموزعين في العالم حالياً يُقدّر بحوالى 15.7 مليون شخص، لافتة إلى أنَّ العدد إزداد 100 ألف نسمة مقارنةً بالعام الماضي.
 
وأوضحت الوكالة في تقريرٍ بمناسبة "رأس السنة العبرية" أن عدد اليهود في الأراضي الفلسطينية بلغ نحو 7.2 مليون نسمة، بينما يعيش نحو 8.5 مليون يهوديّ خارجها، منهم نحو 6.3 مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركيّة. 

وبينت أن هذه التقديرات تشمل كل من "يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين، ولا يحملون أي هوية دينية أخرى"، مضيفة أن الأرقام "لا تشمل الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود جزئياً".

كذلك، ذكرَت الوكالة أنها "ستواصل العمل مع شركائها في المنظمة الصهيونية العالمية والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية والمؤسسات اليهودية، من أجل المُستقبل المشترك للشعب اليهودي بكامله". (عربي21)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-09-16
09:43 | 2023-09-16
09:30 | 2023-09-16
09:00 | 2023-09-16
08:30 | 2023-09-16
08:25 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24