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عربي-دولي

من الحرس الثوري الإيراني.. تهديدٌ جديد للإسرائيليين وهذا مضمونُه!

Lebanon 24
16-09-2023 | 03:51
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رد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على تصريحات رئيس الموساد الإسرائيليّ التي هدد فيها باغتيال قيادات إيرانية، وقال: "أعمار الصهاينة ستكون أقصر". 
 
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وأكد سلامي أنَّ إيران "أحبطت جميع الاستراتيجيات والسياسات الإسرائيلية على مدى السنوات الـ45 الماضية"، وأضاف: "لقد فشلت كل سياسات العدو حتى اليوم، من الحروب العسكرية الواسعة، أو حتى الحروب بالوكالة، وقد تمكنا من إبعاد بؤرة تركيز العدو بعيدا عن أم القرى في العالم الإسلامي".

واعتبر سلامي أنَّ "الصهاينة متورطون في مشاكل كثيرة وآفاق انهيارهم وزوالهم ملحوظة"، وقال: "لذا عمدوا إلى إطلاق أكاذيب جديدة والتهديد باغتيال قادتنا. إذا كانت الاغتيالات السابقة قد زادت من أمنكم، فاستمروا".

وتابع: "اعلموا إنه إذا أصبحت الأجواء بيننا وبينكم أمنية، فإن أيدينا ستكون مفتوحة أكثر وأعماركم أقصر".

يذكر أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، هدد الأحد الماضي، خلال افتتاح مؤتمر أمني نظمته جامعة "رايخمان" في مدينة "هرتسيليا"، باغتيال قيادات إيرانية، وذلك رداً على محاولات زعم أن طهران "حاولت من خلالها استهداف إسرائيليين".
ولفت إلى أنَّ "إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال من قبل وكيل أو سلاح إيراني يُهرّب إلى إسرائيل سيؤدي إلى عمليات ضد إيران"، موضحاً أنَّ "هذه العمليات ستشمل أعلى المستويات القيادية في إيران". (عربي21)
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