بحلول عام 2045.. دولة تطمح بنقل عاصمتها وهذه التحديات التي تواجهها

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ترغب إندونيسيا بنقل العاصمة من جاكرتا إلى نوسانتارا في كاليمانتان الشرقية، بحلول عام 2045، في إطار خطة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتوزيع النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد وتقليل عدد سكان العاصمة والازدحام المروري.وفي مؤتمر عُقد في سنغافورة في حزيران الماضي، وصف الرئيس الاستثمارات في نوسانتارا بأنها "فرصة ذهبية". وسعى إلى طمأنة المستثمرين بأن المشروع “سيظل آمنًا” بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وبالتزامن مع تحفظات بعض الخبراء بشأن نقل العاصمة، تستهدف الحكومة الإندونيسية إلى نقل ما يصل إلى 1.9 مليون شخص إلى نوسانتارا بحلول عام 2045، مع انتقال بعض موظفي الخدمة المدنية في وقت مبكر من عام 2024.وتتوقع الباحثة وفقًا لميليندا مارتينوس، الباحثة الرئيسية في مشروع نوسانتارا. الشؤون الاجتماعية والثقافية في معهد ISEAS صعوبة تحقيق الخطة لأن المشروع مازال في بدايته، مشيرة في حديثها لشبكة CNBC:"يحتاج الناس إلى الانجذاب للمجيء إلى مكان جدي، إنهم بحاجة أولاً إلى رؤية بنية تحتية قوية مثل المدارس والمستشفيات والمرافق السكنية، وإلا فلن يكون الانتقال إلى هناك جذابًا بالنسبة لهم".مخاوف التمويلوتقدر تكلفة بناء نوسانتارا بحوالي 35 مليار دولار، لكن الحكومة التزمت باستثمار 20% فقط من الأموال اللازمة، وفقًا للموقع الرسمي للمشروع.وستعطى الأولوية لبناء الطرق الرئيسية والبنية التحتية للصرف الصحي والقصر الرئاسي ومكتب نائب الرئيس، وفقا لوزارة الأشغال العامة في البلاد.وتأمل إدارة جوكوي أن تأتي نسبة الـ 80% المتبقية من التمويل من مستثمرين أجانب، لكن كان هناك بعض التردد بشأن ضخ الأموال في المشروع، مما قد يؤدي إلى عرقلة التقدم، حسبما قال باحثون لشبكة CNBC.وقال جو يي لي، الخبير الاقتصادي في شركة مايبانك للاستثمارات، إنه لن يكون من السهل على الحكومة تأمين 80% من الاستثمارات الأجنبية ما لم تتمكن من تقديم دليل على جدوى مشروع نوسانتارا والتأكيد على أن المشروع سيستمر حتى لو تولت إدارة جديدة السلطة العام المقبل. المجموعة المصرفية.وتراجعت ميزانية البنية التحتية في إندونيسيا منذ عام 2017 عندما وصلت إلى ذروتها البالغة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها انخفضت إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقًا لتقرير مايبانك.ماذا سيحدث لجاكرتا؟إن نقص التمويل هو مجرد بداية لسلسلة من المشاكل التي يمكن أن تواجهها إندونيسيا من خلال نقل العاصمة إلى نوسانتارا، وقد تخلق هذه الخطوة تحديات جديدة لجاكرتا.وأعرب الباحثون عن مخاوفهم من أن نقل العاصمة سيقلل من التركيز على بناء جاكرتا وسيتحمل السكان المقيمون هناك وطأة ذلك.(cnbc)