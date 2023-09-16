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عربي-دولي

"بطيء ومُسلّح".. إكتشفوا مواصفات قطار الزعيم الكوري الشمالي "الفاخر جداً"!

Lebanon 24
16-09-2023 | 04:40
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يتجنب رؤساء الدولة في أسرة كيم في كوريا الشمالية منذ زمن، التنقل جواً، بسبب المخاطر المحتملة، ويفضلون السفر بالقطارات.
 
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وفي الواقع، فإنّ الزعيم الكوري كيم جونغ أون لم يخرج عن التقليد الذي بدأه جده كيم إيل سونغ، وواصله والده، كيم جونغ إيل. وعليه، فقد زار كيم روسيا، الثلاثاء الماضي، مُستخدماً قطاره المصفح الفاخر.
 
وفي ما يلي تفاصيل عن مواصفات قطار الزعيم الكوري:
 
1- بطيء

بسبب التجهيزات الثقيلة على متن القطار لا يمكن أن تتجاوز سرعته 60 كلم في الساعة

2- المقر

يحوي القطار على مقطورة خاصة هي مكتب الزعيم الكوري الشمالي وتسمى "المقر"

3- مصفح بالكامل

مصفح بالكامل من النوافذ إلى الجدران بما في ذلك الأرضية، مما يحميه مبدئيا من الرصاص والمتفجرات

4- مسلح

مجهز بأسلحة هجومية ومروحية يمكن استخدامها في حالة الطوارئ

5- يتحرك بالاتجاهين

يمكنه عكس مساره في حال حصول حدث غير متوقع 

6- وسائل رائحة

يحتوي على قاعات اجتماعات وغرفة استقبال وغرف نوم

7- عربات السيارات

توجد في القطار عربات خاصة لنقل السيارات المصفحة الخاصة بالزعيم الكوري الشمالي

8- نظام اتصالات فضائي

ترتبط مقطورات القطار مع بعضها البعض بنظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية (عربي21)
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