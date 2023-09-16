Advertisement

عربي-دولي

بالمناورات العسكرية المشتركة.. واشنطن تستفز أصدقاء روسيا

Lebanon 24
16-09-2023 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1108029-638304626465768623.png
Doc-P-1108029-638304626465768623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنوي قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوات الجيش الأميركي لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في جنوب وشمال اليابان خلال الفترة ما بين 14 و31 تشرين الأول المقبل، خطوة تزامنت مع زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، والتي وصفتها واشنطن بالزيارة الـ"مثيرة للقلق".
Advertisement

مناورات أميركا مع اليابان بالقرب من حدود روسيا لم تعد الأولى خلال الأشهر الماضية، حيث تستضيف أرمينيا "أحد حلفاء روسيا" مناورات مشتركة (إيغل بارتنر 2023) حتى 20 سبتمبر الجاري، فهل تخطط واشنطن لإثارة قلق موسكو من خلال لعبة المناورات عبر الحدود؟

مناورات روتينية أم خلق صراعات لحلفاء موسكو؟

يرى الباحث في العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، يسري عبيد، أن المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة واليابان تتم بصورة روتينية ومسألة دورية؛ فأميركا تتواجد بمكانة معززة في اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وإعلان استسلام (دول الحلفاء) ومن بينها طوكيو على وجه الخصوص آنذاك، وهناك أيضًا اتفاقيات دفاع مشترك بين الولايات المتحدة واليابان وتسمح بإجراء مناورات عسكرية وتدريبية بصفة منتظمة بين البلدين.

وقال يسري عبيد في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة لديها التزام عسكري يحتم عليها الدفاع عن اليابان ضد أي تهديد أو خطر مضاد، وبالتالي فإن أميركا تغذي أي عداء أو توتر بين موسكو وكل الدول المجاورة لها، لتطويق الدولة الروسية بدولِ كارهةٍ لها وإذابة ما يعرف بالدول الصديقة لـ"موسكو".

وربط عبيد بين المناورات وعددِ من المتغيرات الدولية والسياسية على الساحتين الآسيوية والعالمية منها   زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا وصور التعاون العسكري في مجال الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية.

من جانبه يربط الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش، الإعلان عن قرب إقامة مناورات أميركية يابانية جديدة في تشرين الأول ، مع استضافة أرمينيا مناورات مشتركة، التي تستمر حتى 20 أيلول الجاري، مع قوات حفظ السلام الأميركية يُعد مؤشرا هاما.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-09-16
09:43 | 2023-09-16
09:30 | 2023-09-16
09:00 | 2023-09-16
08:30 | 2023-09-16
08:25 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24