بينهم أميركيّة.. 3 رواد فضاء يصلون إلى محطّة الفضاء الدوليّة

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وغادر رائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ كونونينكو وزميله نيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائدة الفضاء في وكالة "ناسا" الأميركية لورال أوهارا لور، قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان كما كان مقرراً عند الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، بواسطة صاروخ "سويوز إم إس- 24".وأعلنت وكالة الفضاء الروسية في بيان أن الطاقم وصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد 3 ساعات، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقالت لورال أوهارا لور (40 عاماً) في مؤتمر صحفي في بايكونور "إنها لحظة مميزة جداً وشعور جميل أن أكون جزءاً من مهمة جمعت أشخاصاً كثيرين"، وفقاً للوكالة الفرنسية.وأبدت رائدة الفضاء الأميركية حماستها لهذه المهمة الأولى لها في الفضاء، فيما أكّد نيكولاي تشوب (39 عاماً) الذي تشكل هذه المهمة رحلته الفضائية الأولى أيضاً أنّ "الأجواء جيدة، والطاقم مستعد لإنجاز مختلف المهام الموكلة إليه".وسيحل رواد الفضاء الثلاثة محل الروسيَّيْن سيرغي بروكوبيف وديمتري بيتلين والأميركي فرانك روبيو الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية قبل عام.وجرى تمديد مهمة هؤلاء في المحطة بسبب الأضرار التي لحقت بمركبة "سويوز إم إس -22" التي كان يُفترض أن يعودوا إلى الأرض على متنها، لكنّها تعرضت في كانون الأول الماضي إلى تسرب هائل في سائل التبريد خلال الالتحام بمحطة الفضاء الدولية بسبب الاصطدام بنيزك صغير، بحسب موسكو.واعتبرت وكالة الفضاء الروسية حينها أنّ "سويوز إم إس -22" لم تعد صالحة للاستخدام إلا في حالات الطوارئ، وقررت إرسال المركبة الفضائية البديلة "سويوز إم إس -23".ولا يزال القطاع الفضائي أحد المجالات النادرة التي يستمر فيها التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، في خضم التوترات الشديدة بين البلدين بسبب الحرب الأوكرانية.وقالت الأميركية لورال أوهارا لور الخميس، إن محطة الفضاء الدولية هي "رمز للسلام والتعاون".