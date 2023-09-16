Advertisement

إقتصاد

آخر خبرٍ يهمُّكم عن سعر الذهب.. كم بلغ؟

Lebanon 24
16-09-2023 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1108046-638304670050478676.jpg
Doc-P-1108046-638304670050478676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار مقابل اليوان في آخر جلسات الأسبوع، بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.
Advertisement

تحركات الأسعار

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25 بالمئة لتصل إلى 1923.91 دولار للأونصة. كذلك، صعدت أسعار المعدن الأصفر بآخر جلسات الأسبوع الجمعة بنسبة 0.69 بالمئة.

مع هذا، فقد صعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في آب تجاوزت التوقعات.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، ويقول يب جون رونج خبير الأسواق في "آي.جي" إن التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائداً، تحت ضغط.

وأضاف: "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في آب لأعلى مستوى في 14 شهرا، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.48 بالمئة إلى 23 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-09-16
09:43 | 2023-09-16
09:30 | 2023-09-16
09:00 | 2023-09-16
08:30 | 2023-09-16
08:25 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24