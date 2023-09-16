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عربي-دولي

زلزال ضرب جزراً تقع في منطقة حزام النار... كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
16-09-2023 | 06:15
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 على مقياس ريختر اليوم جزر تونغا الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي اف زد" أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات عند ملتقى دائرة عرض 24.27 درجة جنوبا وخط طول 175.83 درجة غرباً، دون الإعلان عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.
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وتقع جزر تونغا وساموا في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية، ما يؤدي إلى نشاط زلزالي متكرر.
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