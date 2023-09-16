خلال أيّام.. ما حقيقة إقتراب عاصفة "التنين" من هذه الدولة العربيّة؟

نفى مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، الأنباء المتداولة عن اقتراب عاصفة التنين من البلاد.

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وأشار شاهين إلى أن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية، وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب بسقوط الأمطار.وأكد أنه: "لا يمكن التنبؤ بحدوث وتكرار عاصفة التنين في خريف 2023 من الآن، لكن الخريف معروف عنه أنه موسم الأمطار وفصل تكون المنخفضات الجوية المتعمقة".وتابع: "ومن المتوقع وفقا للتنبؤات الفصلية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أمطار خريف هذا العام ستكون أعلى قليلا من المعدل الطبيعي".وأضاف شاهين: "في حين تم رصد تكون منخفضات جوية متعمقة بالبحر المتوسط من خلال ما ترصده صور الأقمار الصناعية ستقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحديد مسارها والكشف عن احتمالية تأثيرها على مصر من عدمه، وفقا للتنبؤات قبل وصولها لمصر بوقت كافي، حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التواصل الدائم بين هيئة الأرصاد وغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف الأزمات الموجودة بمحافظات الجمهورية". (روسيا اليوم)