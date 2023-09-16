من العالم.. آلاف من "أكياس الجثث" تصل ليبيا عقب "كارثة الفيضانات"!

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وقالت محطة "سكاي نيوز" إنّ شحنة الإغاثة شملت العديد من أكياس الجثث، من أجل النقل الآمن و"الدفن المحترم" للموتى.من جهتها، حثت منظمة الصحة العالمية ووكالات إغاثة أخرى السلطات الليبية على التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، وقالت إنَّ مثل هذه المدافن الجماعية يمكن أن تسبب ضائقة نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو تسبب مخاطر صحية للعامة إذا تم دفنها بالقرب من مجرى المياه.وتكافح مدينة درنة الليبية للتعامل مع آلاف الجثث التي جرفتها الأمواج، أو تحللت تحت الأنقاض في أعقاب الكارثة المُدمرة.ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، تم دفن أكثر من 1000 شخص في مقابر جماعية منذ أن تعرضت ليبيا لأمطار غزيرة تسببت في انهيار سدين.