سلوفاكيا تُمدّد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

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أعلنت حكومة سلوفاكيا عن تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري.وجاء في بيان عن الحكومة اليوم السبت: "مددت حكومة سلوفاكيا الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري". (روسيا اليوم)