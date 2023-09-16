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إقتصاد

سلوفاكيا تُمدّد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
16-09-2023 | 07:28
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أعلنت حكومة سلوفاكيا عن تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري.

وجاء في بيان عن الحكومة اليوم السبت: "مددت حكومة سلوفاكيا الحظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري". (روسيا اليوم)
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