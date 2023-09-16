مأساة بسبب الطقس في بلدٍ عربيّ... الصواعق الرعدية تقتل 7 أشخاص

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لقي رجل وست نساء حتفهم وأصيب آخرون، السبت، جراء صواعق ضربت مديريتي اللحية والزهرة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن أفراد أسرة مكونة من أربع نساء بينهن فتاتين، قضوا جراء صاعقة ضربت منزلهم في دير السليماني بمديرية اللحية في محافظة الحديدة.كما توفي مواطن وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ثانية، ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة الساحلية، وأصيب ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة تم إسعافهم إلى المستشفى. (الحرة)