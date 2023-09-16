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الصور قاسيّة... قتل زوجته وأخفى جثتها في منطقة نائية لم يبق منها سوى العظام!

Lebanon 24
16-09-2023 | 08:25
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أعلنت شرطة محافظة النجف في العراق اليوم السبت القبض على رجل قتل زوجته وأخفاها في منطقة نائية ثلاثة أشهر.

وذكرت في بيان صحفي أن "مركز شرطة العباسية تلقى بلاغا من امرأة حول اختفاء ابنتها المتزوجة وأحيلت الشكوى إلى شعبة العباسية لمكافحة الإجرام وشكل فريق عمل للتحقيق وكشف عن جريمة قتل غامضة لإمرأة عمرها ثلاثين سنة".
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وأضافت: "بعد أن طلبت والدتها التحقيق في اختفائها وبعد جمع المعلومات والاستفسار شك الفريق بزوجها وتمكن من استدراجه إلى محافظة النجف الأشرف وبكمين محكم قبض عليه".

وتابعت: "بعد التعمق بالتحقيق معه لساعات اعترف بقيامه بقتل المجنى عليها بواسط سلاح ناري نوع مسدس في منطقه هور أبو نجم وهي منطقة نائية تبعد عن دار الزوجية نحو 20 كيلو مترا".
وأضافت: "اصطحب المتهم إلى محل الحادث وبدلالته عثر على رفاة المجني عليها وهي بقايا ملابس نسائية وعظام، لأن حادثة القتل مضى عليها ثلاثة أشهر". (روسيا اليوم)
 
 
لم يبق منها سوى العظام.. الشرطة العراقية تقبض على رجل قتل زوجته وأخفاها في منطقة نائية (صور)
لم يبق منها سوى العظام.. الشرطة العراقية تقبض على رجل قتل زوجته وأخفاها في منطقة نائية (صور)

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