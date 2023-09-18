إعلان حالة تأهب... وصفارات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات بأوكرانيا

أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوي صفارات الإنذار فجر اليوم الثلاثاء، معلنة عن حالة تأهب إزاء غارات جوية في ست مقاطعات أوكرانية.



وتم إعلان حالة تأهب في مقاطعات سومي ونيكولاييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا في أوكرانيا.

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وبحسب الخريطة الإلكترونية، فقد انطلق الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك عند الساعة 23:54، وفي مقاطعتي خاركوف وبولتافا، تم الإعلان عن الإنذار عند الساعة 0:10، وفي مقاطعتي نيكولاييف وسومي - عند 0:11 و0:12 على التوالي، وفي كيروفوغراد عند 0:23 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الخريطة، فإن صفارات الإنذار تدوي أيضا في المناطق التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية. (RT)