الهند ترفض الاتهامات الكندية بشأن اغتيال زعيم طائفة السيخ

وصفت وزارة الخارجية الهندية، الاتهامات الكندية لنيودلهي بشأن التورط في مقتل زعيم طائفة السيخ بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا بأنها "سخيفة".

وقالت الخارجية الهندية في بيان: "نرفض تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان وكذلك تصريح وزيرة خارجية البلاد. إن الاتهامات الموجهة للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة وذات دوافع".

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وأضافت الخارجية الهندية أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في حركة خالستان الذين حصلوا على اللجوء في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".

كما دعت وزارة الخارجية الهندية كندا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المعادية للهند على الأراضي الكندية.

وكانت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسي هندي رفيع المستوى من البلاد، على خلفية الاشتباه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار، في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وكان رجلان ملثمان قد أطلقا النار على نيجار في ساحة انتظار سيارات أحد المعابد في حزيران الماضي. (سبوتنيك)