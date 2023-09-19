أول اشتباك منذ بدء النزاع.. هذا ما حصل بالتفاصيل في بورتسودان

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شهدت مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في السودان قبل 5 أشهر، مساء أمس، اشتباكات بين الجيش وعناصر مسلحة من حزب مؤتمر البجا القومي الذي يقوده شيبة ضرار.وقد بدأ الاشتباك في شارع "دين مدينة" في بورتسودان، بين قوات ضرار والجيش، إثر قيام مسلحين من حزبه بتفتيش عربات مرت من هذا الشارع، حسب ما أكد شهود عيان لـ "العربية".وأوضح ضرار أن عناصره أوقفوا العربات لأنها لم تكن تملك أوراقا ومستندات قانونية، مؤكدا أن معظم تلك العربات التي تفتش عادة تعود لمسؤولين، وفق تعبيره.بدوره، كشف رئيس أحزاب تحالف شرق السودان، في مقابلة مع قناة "الحدث" فجر اليوم الثلاثاء، أن هذه السيارات كانت تنقل أشوالا من السكر، وأدوية وعلاجات، فيما أهل المدينة وسكانها محرومون منها. ولفت إلى أن حزبه وجد أن قوات الدعم السريع توزع السكر، وتأتيها المؤونة والمواد الإغاثية وغيرها من كل حدب وصوب، فما كان أمامه إلا اتخاذ قرار تفتيش السيارات وطلب أوراقها، للتأكد من أنها لا تحمل مواد مهربة إلى قوات "الدعم" التي يرأسها محمد حمدان دقو الملقب بحميدتي، مؤكداً أن هذا السبب الذي دفع عناصره إلى توقيف السيارات التي لا تحمل أوراقاً رسمية وقانونية، ملمحاً إلى وجود "خونة" تهرب المواد إلى الدعم السريع، فيما أهالي الولاية محرومون.إلى ذلك، أشار إلى أنه بعد توقيف السيارات هذه، فوجئت قواته بهجوم من قبل الجيش عبر خمسين سيارة "لاند كروزر".كما شدد على دعمه للجيش والقوات المسلحة النظامية الموجودة في الخرطوم، أما "بعض القوات المتواجدة في المكاتب المغلقة بولاية البحر الأحمر فلا اعتراف بها"، ورأى أن هناك طابورا خامسا في المدينة يتواطأ مع قوات الدعم السريع، ويهرب لهم المواد الغذائية وغيرها.وتضمّ بورتسودان المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في البلاد، كما تؤوي مسؤولين حكوميين وأمميين غادروا العاصمة الخرطوم هرباً من المعارك التي تفجرت في 15 أبريل الماضي بين الجيش والدعم السريع.كما بقيت تلك المدينة بمنأى عن العنف إلى أن اندلعت الاشتباكات فيها ليل أمس الاثنين. (العربية)