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عربي-دولي

بالفيديو: سؤال ولا أغرب طرحه أردوغان على ماسك.. وهذا كان جوابه

Lebanon 24
19-09-2023 | 02:14
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تمكنت عدسات الكاميرا من التقاط لحظات لطيفة من اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومالك منصة إكس، إيلون ماسك.

ففيما كان ماسك يدخل "البيت التركي" في نيويورك للقاء أردوغان حاملاً طفله بين يديه، التقطت عدسات المصورين حواراً خاطفاً بينه وبين الرئيس التركي.

أين زوجتك؟
فقد سأله أردوغان بعدما قدم كرة قدم للصغير، سؤالا اعتبره بعض المعلقين على وسائل التواصل غريباً.

وقال له :" أين زوجتك؟

ليجيب ماسك متفاجئاً: "آه إنها في سان فرانسيسكو!" وأردف "نحن منفصلان لذا أعتني أنا بالطفل معظم الأوقات".
 
 
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وخلال اللقاء الذي حضره ابن ماسك كاملاً على ما يبدو، دعا الرئيس التركي رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إلى إنشاء مصنع في تركيا.

كما ناقش أردوغان الموجود في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا مع ضيفه التعاون المحتمل بين سبيس إكس لاستكشاف الفضاء وبرنامج الفضاء التركي.

يذكر أن لدى ماسك البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يحبذ إنجاب المزيد من الأطفال عالمياً من أجل الحفاظ على البشرية، 11 طفلاً من عدة زوجات سابقات.(العربية)




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