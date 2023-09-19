رحلة عجيبة لطائرة أميركية.. طارت واختفت كأنها شبح لـ 24 ساعة!

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عثر الجيش الأميركي على الطائرة العسكرية الأميركية الشبح من طراز "إف-35" التي تبلغ قيمتها نحو 80 مليون دولار، بعد 24 ساعة من اختفاء أثرها. فقد أعلن سلاح مشاة البحرية الأميركية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أنه تم العثور على حطام الطائرة التي اختفت فجأة يوم الأحد، بعد أن قفز طيارها منها، فوق ولاية كارولينا الجنوبية.وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصة إكس، أن الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.فيما أصدر قائد مشاة البحرية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج البلاد.وكانت مسألة الطائرة واختفائها الغريب أثارا جدلاً واسعاً، واهتماما كبيرا في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت قاعدة تشارلستون المشتركة في منشور على منصة إكس، أنها بحاجة لمساعدة كافة المواطنين من أجل العثور على F_35، لاسيما بعد أن اختفت عن الأنظار.