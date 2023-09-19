أتت "من تركيا"... العراق يكشف هوية درون استهدفت مطاراً بكردستان

قال مسؤول عسكري عراقي كبير، الثلاثاء، إن الطائرة المسيّرة التي قتلت 3 من عناصر مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، دخلت الأجواء العراقية "من تركيا"، مندداً بـ"اعتداءات متكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول".

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وقصفت طائرة مسيرة، الإثنين، مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، والذي يستخدم للطائرات الخاصة برش المبيدات الزراعية.



وأسفرت الضربة عن مقتل 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وإصابة 3 آخرين بجروح.



وذكر البيان الصادر، الثلاثاء، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أنه "في يوم الإثنين المصادف 18 أيلول وفي تمام الساعة 17:00، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، وقصفت مطار عربت".



واعتبر أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه"، مضيفاً أن العراق "يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".



ورأى رسول أن "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".



قال مسؤول محلي ومصدر أمني لرويترز، الاثنين، إن ستة أشخاص قتلوا في هجوم على مطار عربت العسكري قرب محافظة السليمانية بشمال العراق.

ونادرا ما تستهدف القوات الأمنية في كردستان بهجوم كهذا، وذلك رغم أن الإقليم المتمتع بحكم ذاتي يشهد مراراً قصفاً ينسب إلى تركيا وإيران، يستهدف فصائل كردية معارضة من كلا البلدين، ومتواجدة في شمال العراق منذ عقود.



ونددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالهجوم، مضيفة أنه "لا بد من معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس من خلال الضربات".



حذر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.

ويقع شمال العراق منذ عقود في مرمى نيران النزاع الدائر بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً "إرهابياً".



وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني، الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد في المنطقة.



وقتل، الأحد، 4 مقاتلين، من بينهم "مسؤول كبير" من حزب العمال الكردستاني، بقصف "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي"، استهدف سيارتهم في منطقة سنجار شمالي العراق، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.



وفي نيسان 2023، اتهم العراق تركيا بشن "قصف" في محيط مطار السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق.



ووقعت تلك الضربات تزامناً مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية، في المطار. (الحرة)