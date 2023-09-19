ترامب عن بايدن: محتال وغبي دفع 6 مليارات دولار لإيران مقابل 5 أشخاص

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انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن على إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران.وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "لقد أعدت 58 رهينة إلى الوطن من العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك كوريا الشمالية، ولم أدفع أي شيء على الإطلاق. لقد فهموا جميعا أنه يجب عليهم السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى منازلهم! وفي النهاية، وصل الأمر إلى حد أن البلدان لم تبدأ حتى الحديث عن طلب المال، لأنها كانت تعلم أنها لن تحصل عليه".وأضاف: "بمجرد أن تدفع مرة واحدة ستدفع دائما، وسيتم استعادة العديد من الرهائن. لقد أعطى زعيمنا غير الكفء للغاية، المحتال جو بايدن 6 مليارات دولار مقابل خمسة أشخاص، بينما أعطت إيران صفرا مقابل 5.. إنه غبي".ووصف ترامب الصفقة بأنها "سخيفة وتشكل سابقة مروعة للمستقبل"، مضيفا: "استعدوا، ستشاهدون بعض الأشياء الفظيعة تحدث. لقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية التي تحظى باحترام كبير منذ 3 سنوات مضت أضحوكة في جميع أنحاء العالم. اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. صوتوا لترامب!".يذكر تم إطلاق سراح الأميركيين الخمسة يوم أمس الاثنين كجزء من اتفاق لتبادل السجناء، يفرج بموجبه كل من الجانبين عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.وأكد البيت الأبيض أن الدفعة لم تكن فدية، وشدد على أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لم تكن جزءا من الصفقة، لكن الجمهوريين ما زالوا ينتقدون الاتفاقية. (روسيا اليوم)