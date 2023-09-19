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عربي-دولي

جدل في السودان.. من استهدف "ناطحة السحاب" الشهيرة في الخرطوم؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2023 | 04:01
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عقب استهداف مبان مهمة في العاصمة الخرطوم، تتبادل الفصائل المتحاربة في السودان، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو اللوم .

وتصاعد دخان أسود، يوم الأحد الماضي، من ناطحة سحاب مشهورة ذات واجهة زجاجية، وهي برج شركة النيل الكبرى للبترول المكون من 18 طابقا.
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وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية النيران تشتعل في أبراج أخرى تضم وزارة العدل في وهيئة الضرائب.
 
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واتهمت وزارة الخارجية، التي يسيطر عليها الجيش السوداني، في بيان يوم الاثنين، قوات الدعم السريع شبه العسكرية بـ"استهداف عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمهمة والمباني التجارية في البلاد" خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، ألقت قوات الدعم السريع باللوم على القوات المسلحة السودانية في تنفيذ "هجمات في الخرطوم"، قالت إنها "أثرت على المرافق الحيوية".

وتصاعدت حدة القصف الجوي منذ اندلاع القتال في منتصف نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقد أصابت بعض تلك الغارات الجوية مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.(سكاي نيوز)


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