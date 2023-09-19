26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كييف ترغب في التخلص من "ستارلينك" التابعة لماسك.. لكنها لا تستطيع
Lebanon 24
19-09-2023
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبحث كييف عن بدائل متاحة لشبكة "ستارلينك" للأقمار الصناعية التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، لكنها تعترف باستحالة رفض خدمات الشبكة، بحسب ما أفادت به صحيفة Pais.
وقالت الصحيفة إن كييف "تبحث عن بدائل لاتصالاتها العسكرية، وكما اتضح، فهي تمتلك مثل هذه البدائل، إلا أنها تعترف بأنه من المستحيل التخلي عن ماسك".
Advertisement
وبحسب الصحيفة، فإذا توقفت شبكة "ستارلينك" للأقمار الصناعية عن العمل، فإن الدفاع الأوكراني سينهار. وتأمل أوكرانيا أن تضمن حكومة الولايات المتحدة أن شركة SpaceX "لن تتركهم في مأزق".
وقال الملياردير الأميركي إيلون ماسك في وقت سابق، إن شروط استخدام خدمة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" تحظر استخدامها في العمليات العسكرية الهجومية، إلا أن الأوكرانيين، الذين طلبوا تشغيلها لتنفيذ هجوم ضد روسيا، عارضوا ذلك الحظر. وقد أشار ماسك إلى أنه لن يسمح باستخدام أقمار "ستارلينك" الصناعية لتصعيد الصراع الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
وفي الخريف الماضي، قال ماسك إن عمل 11 ألفا من أصل 25 ألف محطة إنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركته في أوكرانيا يدفع ثمنها عدد من الدول والمنظمات والافراد، فيما تخسر شركته 20 مليون دولار على بقية المحطات. وقد تقدم ماسك إلى البنتاغون بعرض لتغطية التكاليف، إلا أنه سحب الطلب فيما بعد.
يذكر أن شبكة "ستارلينك" للأقمار الصناعية هي شبكة من الجيل القادم لتوفير الوصول إلى شبكة الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على كوكب الأرض، حيث يوجد حاليا حوالي 4200 قمر صناعي لـ "ستارلينك" في مداراتها حول الكرة الأرضية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هي مُذيعة في الـ LBCI.. الكشف عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بهذه الجميلة (صور)
Lebanon 24
هي مُذيعة في الـ LBCI.. الكشف عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بهذه الجميلة (صور)
01:11 | 2023-09-19
19/09/2023 01:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" عادت مُجدداً.. إليكم هذا الخبر!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت مُجدداً.. إليكم هذا الخبر!
15:12 | 2023-09-18
18/09/2023 03:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدّولار.. هكذا أصبحَ سعر "نُمرة العمومي" في لبنان
Lebanon 24
بالدّولار.. هكذا أصبحَ سعر "نُمرة العمومي" في لبنان
14:18 | 2023-09-18
18/09/2023 02:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"إستعدّوا".. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ العالم خلال 12 يوماً!
Lebanon 24
"إستعدّوا".. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ العالم خلال 12 يوماً!
14:00 | 2023-09-18
18/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"
Lebanon 24
طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"
08:23 | 2023-09-19
19/09/2023 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:45 | 2023-09-19
بايدن يتحدّث عن الشراكات الاميركية والصين.. اليكم ما قاله
12:25 | 2023-09-19
فكّ لغز مقتل دبلوماسي خليجي كبير بالقاهرة.. هذا ما كشفته التحقيقات
12:10 | 2023-09-19
إنتهاك لخط التماس.. باشينيان: على أرمينيا ألا تتخذ خطوات غير محسوبة
12:00 | 2023-09-19
أوكرانيا تخزن كميات الغاز المستهدفة للشتاء قبل الموعد المحدد
11:40 | 2023-09-19
إكتشاف كنز كبير في البحر المتوسط.. يعود للقرن الخامس قبل الميلاد (صور)
11:00 | 2023-09-19
في غياب فتح.. هل تنجح "اللجنة الوطنية" في إنهاء الانقسام الفلسطيني؟
فيديو
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
03:01 | 2023-09-18
19/09/2023 20:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
19/09/2023 20:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
19/09/2023 20:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24