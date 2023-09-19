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عربي-دولي

الإقليم الملتهب.. لماذا لا يتوقف شلال الدم بناغورني كاراباخ؟

Lebanon 24
19-09-2023 | 09:30
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تحت عنوان: "الإقليم الملتهب.. لماذا لا يتوقف شلال الدم بناغورني كاراباخ؟"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية":
 
مرة أخرى يشتعل الصراع في إقيلم ناغورني كاراباخ، ذي الغالبية الأرمينية في قلب أذربيجان، ويبدو أن الأخيرة عازمة هذه المرة على إخضاع الإقليم، مع تصريحها بأنه يجب حل السلطات الانفصالية.
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عمليات "ضد الإرهاب"

وأطلقت أذربيجان في وقت سابق الثلاثاء عمليات قالت إنها "ضد الإرهاب" في ناغورني كاراباخ. وجاء ذلك بعدما قتل 6 من مواطنيها في انفجار لغمين في حادثين منفصلين.
يبدو أن نطاق العمليات أكبر بكثير مما هو معلن من جانب أذربيجان، إذ قالت أرمينيا إن ما يحدث "عدوان شامل"، ودعت القوات الروسية الموجودة بصفة قوات حفظ سلام في المنطقة إلى وقفه.
في وقت لاحق، ذكرت باكو أنه يجب حل كل السلطات الأرمينية الانفصالية في الإقليم. وأظهرت مقاطع فيديو وروايات شهود عيان عمليات قصف وإطلاق صواريخ في ناغورني كاراباخ.


 إشارات تهدئة وسلام

جاء هذا التصعيد بعد إشارات على تهدئة في الإقليم مع دخول شاحنات مساعدات نظمها الصليب الأحمر الدولي.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية قبل يومين أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قال إن بلاده وأذربيجان بإمكانهما التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية العام.

لكن من غير المرجح حدوث ذلك بعد الاشتباكات الأخيرة وفق مراقبين.



 قصة الإقليم الدامية

* يقع الإقليم في قلب أراضي أذربيجان وعاصمته سيتبان كيرت، لكنه يخضع لسيطرة الأرمن منذ الحرب التي اندلعت بداية التسعينيات.
* يبعد الإقليم عن باكو عاصمة أذربيجان نحو 270 كيلومترا إلى الغرب.
* تبلغ مساحة الإقليم 4 آلاف و800 كيلومتر مربع، تغلب عليها الطبيعة الجبلية.
* يقطن الإقليم نحو مئة وخمسين ألف نسمة. يمثل الأرمن حاليا نحو 95 بالمئة من عددهم.
* ناغورني كاراباخ إقليم فقير في موارده الاقتصادية، يعتمد النشاط الاقتصادي فيه على الزراعة وتربية الماشية وبعض الصناعات الغذائية من المحاصيل المشهورة كالحبوب والقطن والتبغ.
* أعلن الإقليم عام 1992 انفصاله عن أذربيجان من دون أن يحظى ذلك باعتراف أي دولة حتى أرمينيا، ومع ذلك أُجريت انتخابات في الإقليم في اب 2002.
* الهدف "غير المعلن" لكلا الطرفين مع تجدد النزاع فهو السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي في الإقليم، أو الدفاع عن أماكن انتشاره الحالية.
 

 أبرز المواقف الدولية من الصراع

* الاتحاد الأوروبي ندد بالتدخلات الخارجية في إقليم ناغورني كاراباخ.
* الأمم المتحدة دعت لوقف المعارك فورا.
* الولايات المتحدة أكدت ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.
* روسيا ناشدت كل الأطراف وخاصة المتنازعيَن لضبط النفس.
* الصين دعت للحوار السياسي لحل الخلافات.
* تركيا أكدت وقوفها إلى جانب أذربيجان في النزاع.
* السعودية دعت لوقف إطلاق النار والتوجه للطرق السلمية. (سكاي نيوز) 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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